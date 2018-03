Quick'20 laatste na pijnlijke nederlaag bij hekkensluiter

Quick'20 kwam in Haren na een klein half uur spelen op achterstand. Die score werd op slag van rust verdubbeld door de thuisploeg. Na rust liep de score op nadat Frank Eulderink de bezoekers op 1-2 had gebracht. Be Quick 1887 scoorde vervolgens in korte tijd twee keer, waarna Melvin Degenaar de eindstand op 4-2 zette.

Door de nederlaag is Quick'20 de nieuwe hekkensluiter in de derde divisie zondag. Het degradatieduel tussen HBS en De Meern eindigde in een 1-0 overwinning voor HBS.