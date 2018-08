Quick'20 na loodzwaar jaar weer uitgerust

Terwijl nagenoeg alle clubs al lang en breed vakantie vierden, moest Quick'20 nog aan de bak voor handhaving in de derde divisie. Alle inspanningen bleken niet voor niets, op 11 juni verzekerde de ploeg zich (na een spektakelstuk in de finale van de nacompetitie tegen Halsteren) van lijfsbehoud. De afgelopen tijd stond in het teken van uitrusten, vanaf zondag (5 augustus) begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Om 10.30 uur is de eerste training onder leiding van coach Michel Steggink. De eerste oefenwedstrijd van de Oldenzalers is op 11 augustus thuis tegen hoofdklasser Excelsior'31.