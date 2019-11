Quick'20 naar de zaterdag: ‘De ambiance is gewoon weg op zondag’

Je zult als voetballer van Quick'20 1 maar drie keer in de week trainen, eens in de veertien dagen op zondag het hele land door moeten, naar sportparken in Hoorn, Alphen aan den Rijn of Leidschendam, maar waarvoor eigenlijk? Wetende dat er binnen drie seizoenen toch niet meer op prestatieniveau op zondag wordt gevoetbald.

Kantine

Als een grote schok kwam het bericht vanuit het bestuur niet, vertellen Luc Stolker (28) en Jip Kemna (21). Stolker is bezig aan zijn zesde seizoen bij Quick'20 en is dit jaar voor het eerst aanvoerder. "Het sudderde al langer op de club. We hebben ook al geen tweede elftal meer. Dat was eigenlijk al een voorteken." Kemna vult hem aan: "De ambiance is op zondag gewoon weg. Langs de lijn staan steeds minder mensen, de kantine is een uur na de wedstrijd leeg, dus ik ben voorstander", aldus de middenvelder.

Werk op zaterdag

De meeste spelers uit de Oldenzaalse selectie denken er zo over, maar niet iedereen. "Ik werk op zaterdag, dus voor mij is er geen mogelijkheid om te voetballen op zaterdag. Daarom vind ik het jammer, maar ik weet dat er een groot aantal jongens in de selectie anders over denkt. Dat geldt voor de hele club. Dat we nog maar vijf teams op zondag hebben en dertien op zaterdag zegt ook genoeg", aldus Stolker.

Volgens de middenvelder is het niet zo dat de prestaties van zondag 1 er nu opeens niet meer toe doen. "We werken nog net zo hard voor een resultaat. Als je voetballer op dit niveau bent, dan wil je altijd alles geven om te winnen. Stel, we staan aan het einde van het seizoen dichtbij de top 3, dan wil je gewoon kampioen worden. Daar verandert ook helemaal niks aan", belooft Stolker.

Dat is niet de enige reden om te blijven gaan voor het maximale, meent Kemna. "Hoe hoger we eindigen, hoe groter de kans is dat we op hoog niveau kunnen instromen op zaterdag. Misschien gaan we na dit seizoen al wel over naar zaterdag. Het is goed dat de club doorpakt, in plaats van dat er nu jarenlang getwijfeld gaat worden. Nu kan het beleid daarop worden afgesteld."

Horizontaal overstappen