Quick'20 ondanks prachtige strafschop kansloos tegen Ajax

De opdracht van de nieuwe Quick’20-trainer Stéven Verheijen aan de amateurs was vooral: genieten. De thuisploeg maakte twee goals tegen de landskampioen en slaagde in de missie. Tim Zwienenberg scoorde voor rust met een strakke schuiver, Jip Kemna in dezelfde eerste helft ook via een panenka-penalty.



Ajax, deze week op trainingskamp in De Lutte, leidde al heel snel met 2-0 door twee goals van Huntelaar. Halverwege stond het 2-7. In de tweede helft kwam er een compleet nieuw team in het veld bij de Amsterdammers en volgden nog vier goals waardoor de dubbele cijfers werden bewerkt. Ook Quick wisselde volop. Onder meer de spelers die komend seizoen niet meer in Oldenzaal voetballen (bijvoorbeeld aanvoerder Jan Willem Kamp) deden nog mee.