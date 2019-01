Quick’20 onderuit in spektakelstuk

Quick’20 kende een belabberde voorbereiding op de herstart van de competitie. De laagvlieger in de derde divisie verloor twee oefenduels tegen clubs uit een lagere klasse met groot verschil (5-1 en 6-1). Tegen middenmoter Quick Den Haag scoorde Jip Kema de 1-0, 2-1 en 3-2 namens Quick, maar het bleek niet genoeg om minimaal een punt aan het duel over te houden. De bezoekers maakten in de slotfase de winnende treffer.