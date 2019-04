Quick’20 pakt punt bij koploper

Uitblinker in het Kras Stadion was doelman Julian Bakker. De sluitpost van de Oldenzalers voorkwam meerdere malen de 1-0. Tevens had Quick geluk dat Jong Volendam vlak voor rust de paal raakte. In de tweede helft veranderde er weinig. De thuisploeg drong aan, maar ook na rust hield de uitblinkende Bakker zijn doel schoon.