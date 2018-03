Quick'20 ruim onderuit bij JVC Cuijk

Quick'20 wist lang stand te houden tegen JVC Cuijk. Het duurde tot de slotfase van de eerste helft voordat de thuisploeg wist te scoren. Tot die tijd kreeg ook Quick'20 kansjes, al was het vooral Cuijk, dat op jacht was naar een periodetitel, dat het initiatief nam. Na de 1-0 van Van Zeelst was de ban gebroken en nog voor rust verdubbelde Alakmak de voorsprong.