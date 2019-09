Quick’20 verliest in extremis bij SJC

NOORDWIJK – Quick’20 heeft zondagmiddag een nederlaag geleden op bezoek bij SJC. In Noordwijk eindigde het duel in 3-2. Luuk Geelen en Frank Eulderink scoorden voor de Oldenzalers.

Trainer Stéven Verheijen moest na twee minuten al noodgedwongen wisselen. Yannick Heskamp verving Jelle Leenders. Niet veel later kwam de thuisploeg op 1-0 via Melvin van Stijn. Quick’20 herpakte zich echter en kwam halverwege de eerste helft op 1-1 via Luuk Geelen.

Na rust probeerden beide ploegen om het duel naar zich toe te trekken, maar daar slaagde zowel SJC als Quick’20 aanvankelijk niet in. In de slotfase leek thuisploeg SJC toch aan het langste eind te trekken. Timo Ruigrok scoorde, maar Frank Eulderink maakte niet veel later toch weer de gelijkmaker. In de slotseconde was daar echter alsnog de treffer voor de thuisploeg via Billy Taveres.

SJC – Quick’20 3-2 (1-1).

5. Van Stijn 1-0, 23. Geelen 1-1, 78. Ruigrok 2-1, 83. Eulderink 2-2, 90. Taveres 3-2.

Quick’20: Peterman, Van Houten, Coolen, Leenders (2. Heskamp), Zwienenberg, Kemna, Stolker, Van Geelen, Wevers, Degenaar, Köse.

