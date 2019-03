Quick'20 verliest ook zonder Steggink

Het was voor Quick’20 de eerste wedstrijd sinds het vertrek van Michel Steggink. In afwachting van de komst van André Paus, die maandag begint, nam assistent Jaap Hoveling de taken over. De trainerswissel zorgde niet voor een schokeffect, want na een matige eerste helft keek Quick’20 vlak voor rust opnieuw tegen een 0-3 achterstand aan. Een doelpunt van Sead Mazreku en twee van Raymond de Waard zorgden ervoor dat het matige spel van Quick hard werd bestraft.