Quick'20 verliest op bezoek bij Hollandia

Het nog ongeslagen Hoorn kwam in de laatste minuut van de eerste helft op voorsprong. In de tweede helft probeerde Quick’20 de stand gelijk te trekken, maar daar slaagde de ploeg van Stéven Verheijen niet in. Een kwartier voor tijd besliste de thuisploeg het duel door de 2-0 te maken. Quick'20 probeerde het in het vervolg nog spannend te maken, maar dat kregen de Oldenzalers niet voor elkaar. Jip Kemna scoorde nog wel, maar dat was in de slotseconde.