Quick'20 weer met beide benen op de grond

Titelkandidaat OSS zette Quick na twee overwinningen op rij (waaronder een 4-2 zege in de derby tegen HSC'21) gisteravond in Oldenzaal weer met beide benen op de grond. Op de 3-0 zege van de sterke ploeg uit Brabant, vorig seizoen nota bene nog hoofdklasser, viel niets af te dingen. OSS pakte daarmee tevens de periodetitel en had dus wel alle reden voor een eerste polonaise. Want ook in Brabant zullen ze de komende tijd volop carnaval vieren.

Voorlaatste plaats

Quick blijft door de nederlaag staan op de voorlaatste plaats (20 punten) in de derde divisie en zal in de resterende twaalf duels minimaal een plek moeten stijgen om rechtstreekse degradatie te voorkomen. Voor rechtstreekse handhaving moest een ploeg vorig seizoen 39 punten verzamelen, trainer Michel Steggink denkt dat zo'n aantal opnieuw nodig is.

Gisteravond zag de coach dat zijn ploeg eigenlijk geen moment aanspraak maakte op een punt (of zelfs drie). Quick kreeg, op het begin van de tweede helft na, nauwelijks kansen. OSS kwam halverwege de eerste helft op 1-0 en verdubbelde na 51 minuten de score. Kwam Quick afgelopen weekeinde nog knap terug van een 2-0 achterstand bij HSC, gisteravond zat dat er echt niet in. De 0-3 na ruim een uur voetbal, gescoord via een Panenka-penalty, betekende de definitieve beslissing. Voor veel toeschouwers het sein om alvast te vertrekken en, terwijl het inmiddels regende, de focus te verleggen naar carnaval.