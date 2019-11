Quick'20 wil binnen drie jaar naar de zaterdag

Voorzitter Gerard Heskamp is blij met het vertrouwen dat het bestuur van de leden heeft gekregen om de historische verandering in gang te zetten. Hij is ervan overtuigd dat het prestatief voetballen op zondag geen toekomst meer heeft: "Voor de langere termijn is het echt niet meer houdbaar om een eerste elftal voor de zondag op de been te houden. Wij hebben nu al veertien zaterdagteams en nog maar zes zondagteams. Een prestatieteam op de zaterdag gaat uiteindelijk ten koste van je zondagafdeling.”



Wanneer Quick'20 daadwerkelijk overstapt van de zondag naar de zaterdag hangt vooral af van de ontwikkelingen op landelijk niveau. Heskamp: "Binnen het voetbal en binnen de KNVB zie je dit moment heel veel ontwikkelingen. We zouden nu kunnen overgaan, zondag 1 kunnen opdoeken en met zaterdag 1 verder kunnen gaan. Voor ons is dat het minst wenselijke scenario."