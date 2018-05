Quick'20 wint en doet goede zaken in de strijd om handhaving

HOOFDKLASSE Belangrij­ke zege voor AZSV

5 mei AALTEN - AZSV won zaterdag op eigen veld met 3-0 van csv Apeldoorn. De ploeg uit Aalten stond bij rust al met 2-0 voor. De overwinning was voor AZSV belangrijk, aangezien Apeldoorn een concurrent is in de strijd tegen degradatie.