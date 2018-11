Quick'20 wint na 2-0 achterstand alsnog van Westlandia

Quick’20 keek na acht minuten tegen een 2-0 achterstand aan. Bijna vanaf de aftrap opende Can Memisoglu de score. Kort daarna verdubbelde Adnan Bajic de voorsprong. Tien minuten later was het weer gelijk. Melvin Degenaar wist met twee treffers Quick’20 weer op gelijke hoogte te brengen. Kort voor rust bracht Giovally Serbony Westlandia opnieuw op voorsprong.