Quick lacht dit keer het laatst in derby tegen HSC'21

De krantenkop van 7 december 2018 loog er niet om: ‘HSC lacht het laatst in Oldenzaal’. Het was de ochtend na editie 1 (of eigenlijk 2, bij de eerste poging van Quick - HSC viel het licht uit) van de derby tussen de twee hoogst spelende Twentse teams in het amateurvoetbal. Een derby vol spektakel, die een prooi werd van HSC. Dat scenario leek zich gisteren te herhalen. HSC maakte de dienst uit en leek het duel na de 2-0 van Wessel Witbreuk in de stralende zon fluitend uit te gaan spelen. Hoe anders was de wereld veertig minuten later. HSC’21 - Quick’20: 2-4. Een andere winnaar dus dit keer, maar uiteindelijk net zoveel spektakel. Quick lachte het laatst in Haaksbergen.