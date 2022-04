Quick’20 juicht zeker niet te vroeg: ‘We kunnen ons geen mindere dag veroorloven’

Dat Quick’20 te goed is voor de tweede klasse was al bij de start van de competitie duidelijk. Of eigenlijk is dat al zo sinds de zomer van 2020, het jaar waarin de Oldenzaalse club afscheid nam van het prestatievoetbal op zondag (hoofdklasse) en verder ging in de tweede klasse zaterdag. Quick’20 zou met een sterk team normaal gesproken snel stappen omhoog maken. Maar ja, corona… Vorig seizoen werd al snel afgebroken waardoor de tweede klasse nog altijd het werkterrein is. Dus moet het in de huidige competitie gebeuren voor de ploeg, die voor de winterstop ook prima voldeed aan de hoge verwachtingen. Van de negen wedstrijden in 2021 werden er acht gewonnen en eindigde er eentje in een gelijkspel. Het nieuwe jaar begon ook uitstekend met vier ruime overwinningen. Gevolg: een marge van tien punten op de eerste achtervolger Hulzense Boys én zelf nog altijd ongeslagen. Het kampioenschap zou komen, de vraag halverwege de maand maart was eigenlijk alleen nog wanneer.