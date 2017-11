Randolph de Fretes geniet als hoofdcoach

De competitie is zes wedstrijden onderweg en AVC Heracles staat in de bovenste regionen van de vijfde klasse A. Reden genoeg om de dit seizoen begonnen coach Randolph de Fretes ook direct maar vast te leggen voor volgend seizoen. "Het onderlinge vertrouwen is groot, dus hebben we al verlengd", vertelt de 36-jarige oefenmeester. "Het klikt en ik krijg hier de kans om te bouwen aan een nieuw elftal, nadat er veel mutaties zijn geweest."

Moeilijk

De Fretes was vorig seizoen nog een tijdje interim-coach bij SV Almelo, maar ziet Heracles als zijn eerste échte klus als hoofdcoach. "De resultaten zijn goed, al valt er nog wel veel te verbeteren", geeft hij aan. "Met name tegen laaggeklasseerde ploegen hebben we het soms moeilijk."

Echte winnaar

De Almeloër omschrijft zichzelf als een fanatieke coach die erg aanwezig is langs de lijn. "Ik ben wat dat betreft een echte winnaar, maar daardoor ook erg streng voor mezelf. Ik hecht veel waarde aan goede communicatie, maar zeker ook aan plezier. Ambitieus zijn is niet erg, maar het blijft amateurvoetbal."

Dat ook daar de gemoederen hoog op kunnen lopen, ondervond De Fretes begin deze maand. Op de ochtend van de stadsderby tegen La Première ontdekte men bij Heracles dat over hun hele complex vernielingen waren aangericht. Op het doel, maar ook op kleedkamerdeuren en reclameborden waren rode bekladdingen aangebracht. Wat er zoal stond? Leuzen als 'LAP the best'.

Vervelend

"Dat was vervelend", zegt De Fretes . "Niet alleen voor onze club, maar ook voor de spelers van La Première. Ons bestuur wilde in eerste instantie de wedstrijd afgelasten, maar de jongens wilden graag spelen en dat gebeurde ook. Je merkte wel dat het rondom het veld iets rustiger was, omdat er die dag al veel aandacht aan was besteed door de media. Mensen hielden zich gedeisd. Toch was het wel lekker dat we met 1-0 wonnen."

Een groep vrijwilligers zorgde ervoor dat de bekladdingen al gauw weg waren. "De materialen kregen ze van een schoonmaakbedrijf uit Almelo. Dat zegt ook wel iets over Heracles."

Ambitie

De Fretes is van oorsprong een jongen van Oranje Nassau. Daar haalde hij ook zijn TC 2-diploma. Als trainer heeft hij zeker ambitie. "Ik weet niet of het er ooit van gaat komen, maar als het kan wil ik het TC 1-diploma halen. Ooit een club trainen in de tweede of derde klasse zou mooi zijn. Het gevoel moet echter wel goed zijn. Dat werkt een beetje als bij een auto."