Rechtsback Jordy vervult heldenrol onder de lat bij Borne

DOS'37 en Vroomshoopse Boys ontevreden over gelijkspel

19 maart VROOMSHOOP - Vroomshoopse Boys en DOS'37 gingen voor de winst in de derby. Het werd een uitslag waar ze allebei weinig mee opschieten: 2-2. In Vroomshoop hopen ze op handhaving via nacompetitie, DOS wil juist geen overwerk.