Reeds gestopte Teutelink schiet FC Eibergen naar overwinning

Voordat de matchwinner van het duel tussen FC Eibergen en MEC kan terugblikken op 'zijn' wedstrijd krijgen zijn drie kinderen eerst even een knuffel. De veters van de kleinste worden gestrikt, voordat Maarten Teutelink (35) zijn winnende treffer omschrijft.

Niet verkeerd

Een treffer die zelden te zien is in de vierde klasse. De doelman van MEC bokst een bal keurig weg richting de zijkant en denkt voor even klaar te zijn. Teutelink volgt de bal en schiet hem vanuit de draai met zijn 'zwakke' linker schitterend binnen. „Ik zag de keeper iets voor zijn goal staan. Ik moest schieten met mijn chocoladebeen, maar dat ging helemaal niet verkeerd” aldus Teutelink.

Afgelopen zomer hing Teutelink zijn schoenen aan de wilgen. Zondag maakte hij zijn rentree voor Eibergen. Toeschouwers langs de kant lichtten massaal hun zonnebrillen op toen ze de verdediger het veld zagen betreden. „Drie centrale verdedigers zijn geblesseerd, dus de trainer kwam bij mij uit. Als ik FC Eibergen kan helpen, dan wil ik dat altijd doen. Ik speel nog in het tweede op een redelijk niveau en train meestal twee keer in de week. Met mijn fitheid zit het nog wel goed.”

Kanteling

Eibergen speelt een zwakke eerste helft. Daarin komt het al snel op achterstand, verliest het vrijwel alle duels en speelt het slordig. Na rust kantelt het duel volledig. MEC heeft niets meer in te brengen. De zege gaat verdiend naar Eibergen. „Een heel fijne zege”, weet ook Teutelink die de prestaties van het eerst elftal nauwlettend in de gaten houdt. „De ploeg moet proberen zo hoog mogelijk te eindigen en dan zijn zulke zeges nodig. MEC heeft nog steeds minder verliespunten, maar we hebben de druk goed opgevoerd.”

FC Eibergen klimt door de zege op MEC naar een derde plek, maar is nog volop in de race voor de tweede plaats. Die plek geeft recht op nacompetitie, aangezien de aanstaande kampioen Reünie met de eerste periode aan de haal ging.

Quote De club viert het 100-jarig jubileum. Dan is meedoen in de nacompetitie mooi Maarten Teutelink

Geen noodzaak

Volgens Teutelink is promotie geen noodzaak voor de vereniging. „Maar de club viert het 100-jarig jubileum. Dan is meedoen in de nacompetitie mooi. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan, maar toen ging het mis. Wie weet maken we dit jaar meer kans.”

Trainerswissel

Bij Eibergen ontbrak trainer Harold Oude Veldhuis. Hij staat dit seizoen niet meer langs de lijn. „Ik hoorde dat hij een soort virus heeft opgelopen en dat hij er daarom voorlopig niet is. Na de zomer staat hij gewoon weer voor de groep”, aldus Teutelink.