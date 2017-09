Regenboog in Almelo en 'fantastic game' Tubanters 4

Regenboog

Het is pas begin september, maar de eerste afgelastingen in het amateurvoetbal zijn alweer een feit. Afgelopen zaterdag ging door meerdere voetbalwedstrijden een streep, mede door de forse regenval van vrijdag. Het ging met name om jeugdteams en reserve-elftallen. Alle eerste elftallen (mannen) in deze regio speelden wel en dat leverde, met het wisselvallige weer van zon en regen, een prachtig plaatje op bij de bekerwedstrijd tussen Luctor et Emergo en DETO Twenterand (3-0 winst voor DETO): toeschouwers met paraplu's langs de kant, met boven hun een prachtige regenboog.

'Gullit-filmpje'

Bij het vierde elftal van De Tubanters uit Enschede houden ze wel van een geintje. In navolging van Ruud Gullit plaatste de ploeg dit weekeinde een kleedkamerfilmpje op Facebook. "It was a fantastic game. We won one-five from Sportclub Overdinkel", zei een van de spelers. Oftewel een 5-1 overwinning. Zo'n uitslag was ook welkom geweest bij Oranje...

Witte broek en rode trui

Bij tweedeklasser Hulzense Boys was het afgelopen weekeinde groot feest. Niet zozeer vanwege de 4-2 bekerzege bij Achilles'12 in Hengelo, maar vanwege het zestig jarig jubileum van de supportersvereniging. De omzet van de feestavond in Hulsen ging volledig naar het goede doel. Het 'lied van Hulsen' kon uiteraard niet ontbreken. De oudste supporter, Rieks Brinkman, wilde deze samen met de band nog wel even zingen. "Witte broek met rode trui, dat zijn de Hulsen-lui!"

En het was nog lang gezellig...

Tank geleend?

'Het schijnt dat Barbaros een tank heeft geleend van Keep Them Rolling'. Ja, ook bij voetbalclub Hoeve Vooruit geen gebrek aan humor afgelopen weekeinde. De vijfdeklasser uit Sint Isidorushoeve plaatste deze zin afgelopen zondag op haar sociale media, nadat derdeklasser Barbaros uit Hengelo in de tweede helft uitliep naar een monsterscore (8-1).

Keep Them Rolling is een vereniging die zich inzet voor het in stand houden van militaire voer-, vaar- en vliegtuigen. Afgelopen weekeinde werd het 45-jarig bestaan gevierd.

Nieuwe schoenen

Op nieuwe schoenen door naar de volgende ronde van de beker. De volleyballers van Apollo 8 uit Borne hadden niet beter aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen. Afgelopen weekeinde ging de ploeg eerst met elkaar naar de sponsor in Borne om nieuwe schoenen te passen. Een paar uur later boekte het team in Slagharen een 3-0 zege bij Side Out.