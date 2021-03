Regiocup amateurvoetbal: populair of niet?

Van promotie of degradatie is geen sprake bij de Regiocup, het is eigenlijk een oefencompetitie. Ploegen worden op sterkte ingedeeld in poules van 4 of 6 teams. Clubs die niet mee willen doen kunnen dit tot 26 maart kenbaar maken bij de KNVB. „We merken dat verreweg de meeste clubs blij zijn met dit initiatief, maar we hebben ook te maken met een aantal uitschrijvers”, zegt woordvoerder Bram Groot van de bond. „Hierbij gaat het niet om grote aantallen, maar vooral om eerste teams die zelf al een toernooi hadden georganiseerd.”

Zo werd in deze regio onder meer het Twents voorjaarstoernooi al opgezet. „Met veel lokale organisaties zijn wij nog in gesprek om ook deze onder de vlag van de Regiocup te laten vallen”, aldus Groot. „Na 26 maart weten we meer over het exacte aantal deelnemers en hopen dan dat we snel van start mogen gaan.”

Spelregels Regiocup

* Spelen zodra het kan tot en met het weekeinde van 26/27 juni met elk weekeinde een wedstrijd.

* Regionale indeling met gemengde poules. Zaterdag- en zondagteams kunnen bij elkaar ingedeeld worden. Wedstrijd tussen zaterdag- tegen zondagteams worden op zaterdag 17.00 uur gespeeld. Clubs kunnen na onderling overleg een andere dag/tijdstip afstemmen.

* Elke wedstrijd krijgt een winnaar. Bij een gelijkspel volgen er direct strafschoppen.

* Zoveel mogelijk KNVB-arbitrage. Een gele kaart wordt niet geregistreerd. Direct rood, stakingen of een team dat niet komt opdagen wel.

* Alleen geregistreerde spelende leden van eigen vereniging kunnen deelnemen. Nieuwe leden per seizoen 2021/2022 zijn dus niet toegestaan. Geschorste leden kunnen niet spelen, spelers die uitsluiting open hebben staan wel. Uitsluiting blijft open staan richting nieuwe seizoen.

* Onbeperkt wisselen en terugwisselen is toegestaan.