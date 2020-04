Regionale koplopers amateurvoetbal vragen allemaal promotie aan bij de KNVB

‘Het niet meer samenzijn bij de amateur­club is een groot gemis’

14 april ZEIST - Tussen drie en vier miljoen Nederlanders kwamen elk weekeinde in beweging om langs de velden van het amateurvoetbal samen te komen. Bij hun eigen club. „Misschien wel de grootste beweging die we in ons land kennen”, zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, over de spelers, de begeleiders en de vrijwilligers. Dat valt door de coronacrisis allemaal stil. „Vooral in sociaal opzicht heeft dat enorme gevolgen.”