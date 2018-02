Regionale topscorer van PH: 'Ben nog niet gebeld door andere clubs'

Na tien speelronden staat de teller van Hesselink op 23 competitiedoelpunten. Daarmee is hij in de vierde klasse D trefzekerder dan clubs als Lemele (19), Rijssen (18), Daarle (15), BZSV (15), Daarlerveen (9) en MVV'69 (5). „Wij hadden ook niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan dit seizoen. Iedereen heeft er wel een woordje over klaar, maar je moet het nog wel even doen. Daar trainen wij hard voor en het is onze eigen verdienste dat we nu staan waar we staan."

Discipline

De pas 21-jarige aanvaller geeft aan dat het op sommige momenten best lastig is om de motivatie op te brengen op zaterdagmiddag. „Tegen Daarlerveen bijvoorbeeld sta je gewoon tegen een muur van elf verdedigers te voetballen. Zie dan de discipline maar op te brengen om daar doorheen te komen. De ene week gaat dat beter dan de andere keer."

Volledig scherm Sam Hesselink (tweede van links) wordt gefeliciteerd door zijn ploeggenoten na een treffer tegen Bruchterveld (5-2 winst) © Christian van der Meij

Hesselink maakte op 15-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal van PH. Daarna kampte hij veelvuldig met hardnekkige blessures waardoor zijn echte doorbraak bij de club uitbleef. Zo brak hij zijn onderarm op meerdere plaatsen en lag hij lang uit de roulatie met een knieblessure. „Daarom vond ik het ook zo belangrijk om eerst helemaal fit te worden. Daar heb ik dit jaar heel hard voor gewerkt en ik ben blij dat zich dat nu terugbetaald."

Carriereverloop

Nu dat gelukt is en zijn persoonlijke doelstelling van 20 doelpunten ook bereikt is, richt de goaltjesdief zich op meer. „Ik heb zeker de ambitie om op den duur op een hoger niveau te spelen. Dewi Perik en Nick Wennink zijn mooie voorbeelden van jongens die het via PH ver hebben weten te schoppen door doelpunten te maken en belangrijk te zijn voor het team." Wennink maakte vorig jaar de overstap van PH naar DOS'37, terwijl Perik in het verleden onder meer het shirt van SVZW droeg.

Op de vraag of Hesselink liever de topscorerstitel of het kampioenschap wint hoeft hij niet lang na te denken. „Het kampioenschap, absoluut. Ik heb nog nooit in mijn leven een prijs gepakt dus dat is iets wat ik heel graag mee zou willen maken."