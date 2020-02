René Nijhuis heeft nu al genoeg te doen bij Quick'20

Heb je getwijfeld om, na twee eerdere succesvolle periodes in Oldenzaal, opnieuw aan de slag te gaan bij Quick'20?

Nijhus: “Ik heb mezelf wel de vraag gesteld of het verstandig zou zijn en of ik echt wat toe kan voegen. Inmiddels heb ik een aantal duels bekeken, en ik zie mogelijkheden. Dat de club er van overtuigd is dat ik Quick verder kan helpen streelde me ook.”