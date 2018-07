Reünie in 3A ‘dat had ik niet aan zien komen’

Op zondag maakt Reünie zich op voor een Twents avontuur. De formatie uit Borculo werd afgelopen seizoen kampioen van de vierde klasse C. De KNVB plaatste de club in 3A en dus niet de Achterhoekse derde klasse C.

Geen derby's

Reünie mist daardoor onder andere mooie potjes tegen VIOS Beltrum en Grol. „Ik had dit niet zien aankomen en ik ben niet de enige”, reageert coach Arno Knapen. „We hadden bij de KNVB onze voorkeur uitgesproken voor 3C, een competitie met meer derby’s. We zullen bij de bond zeker gaan vragen wat de reden is waarom wij in 3A zitten. Ik snap dat KNVB niet alle verzoeken kan uitvoeren, maar als kampioen waren wij in de veronderstelling dat we wel in 3C zouden komen. Maar wij dus niet en bijvoorbeeld VIOS, dat via de nacompetitie promoveerde, wel.”