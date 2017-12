Reünie is trots op de maximale score

Reünie kent tot nu toe een geweldig seizoen, met alleen maar overwinningen en ook nog een aantal monsterscores (8-0 en 8-1). Wint de vierdeklasser de inhaalwedstrijd, die na de winterstop gespeeld wordt, dan staat de ploeg zeven punten los. Vooraf drukte de Borculose club het stempel promotie op dit seizoen, maar dat het zo goed zou gaan had ook aanvoerder Stephan Boers (32) niet durven dromen. De verdediger, bezig aan zijn veertiende seizoen in de hoofdmacht, reageert op vier stellingen.

1. Reünie wint voor de winterstop alle wedstrijden.

Boers: "Daar gaan we zeker ons best voor doen. We spelen zondag thuis tegen Erix en gaan nog op bezoek bij KSH. Als we ons niveau halen, dan winnen we die wedstrijden, maar vorig seizoen hebben we nog bij Erix verloren. Het zou mooi zijn om met de maximale 30 punten de winterstop in te gaan. Dan geef je ook een signaal af naar de concurrentie."

2. Reünie blijft het hele seizoen ongeslagen.

"Dat is misschien iets te hoog gegrepen. Het is onze insteek om ieder duel te winnen. En omdat we blijven winnen, hebben we het er in de kleedkamer weleens gekscherend over. We gaan zien hoelang we het volhouden."

3. Het zou een schande zijn als Reünie dit seizoen geen promotie afdwingt.

"Daar ben ik het mee eens. Dat was tenslotte voor aanvang van de competitie al het doel. Als je dan zo begint, dan kun je er niet meer omheen. En dat willen we ook niet. Ik zeg niet dat we nu per se kampioen moeten worden, maar promotie moeten we hoe dan ook afdwingen."

"Afgelopen zondag hebben we tegen VIOS (1-0 winst, red.) onze minste wedstrijd gespeeld. We hebben echter op werklust gewonnen en dat geeft een boost, als je ook zulke wedstrijden wint. De overige duels gingen relatief eenvoudig onze kant op."