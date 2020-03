Reünie lijdt duur puntverlies in strijd om promotie

‘Ga je vragen stellen over het kampioenschap?” Middenvelder Herman Hennink van Reünie geeft de verslaggever een knipoog. Een gelijkspel tegen nummer 9 FC Eibergen past niet bij de statuur van een titelkandidaat. Toch is dat de uitkomst van een wedstrijd die Reünie na een half uur al in de tas had kunnen hebben. Duur puntverlies bovendien, want koploper UDI loopt twee punten verder uit aan de kop van de vierde klasse B.



Lange tijd leek er weinig aan de hand. Reünie nam al na ruim zes minuten de leiding, na een intikker van de attente Musa Dagdelen. Reünie was ook daarna heer en meester en liet zien over meer voetballend vermogen te beschikken dan de thuisclub. Het kreeg ook kansen genoeg om de score verder op te voeren. Maar halverwege de eerste helft werd het allemaal wat slordiger en luwden de aanvalsgolven. FC Eibergen kwam pas op slag van rust tot iets wat een serieuze doelpoging leek.



Zelfs het waakvlammetje waarop de wedstrijd zich vanaf dat moment bevond dreigde door het deprimerende regengordijn uit te gaan. Tot na een klein uur spelen de wedstrijd ineens begon te vonken. Een goede kans van Eibergen werd direct gevolgd door de gelijkmaker uit een afstandschot van Bas ten Hagen.