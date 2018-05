Reünie mist drie strafschoppen op rij: ‘Dat krijg je met die grapjes’

Spanning

Toch blijft het opvallend dat de kampioen in zo'n kort tijdbestek drie strafschoppen mist. ,,In de kampioenswedstrijd tegen FC Eibergen miste onze vaste penaltynemer Jorn Geerlings. Dat kwam door de spanning. In het duel daarna tegen Rekken miste Wilco Kistemaker. Hij stopt na dit seizoen en mocht hem daarom nemen", blikt Knapen terug.

Grapjes

Donderdag tegen Erix leek het driemaal scheepsrecht te worden voor Reünie. De scheidsrechter wees naar de stip en nu was aanvoerder Stephan Boers aan de beurt. Hij stopt ook na dit seizoen en scoorde in alle jaren dat hij voor Reünie speelt nog nooit. ,,Dit was zijn kans, maar hij schoot hem huizenhoog over. Dat krijg je met die grapjes om spelers die stoppen de strafschoppen te laten nemen. Gelukkig zijn we al kampioen", aldus Knapen.