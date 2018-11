Reünie trekt zich terug uit districtsbeker: te weinig spelers beschikbaar

Trainer Arno Knapen baalt als een stekker van het besluit. ,,Dit vinden we als club heel vervelend. We hebben donderdag langer dan een uur vergaderd, maar hebben dit besluit noodgedwongen moeten nemen“, vertelt de oefenmeester.

Twee spelers uit zijn selectie zijn de hele week al ziek, drie spelers kampen met blessures en de spoeling is al dun bij Reünie. ,,Bovendien speelt ons tweede elftal, dus daar kunnen we ook niet uit putten. We hadden zondag ook nog een bazaar op de club, dus het komt heel ongelegen. Het is ook niet fair naar de tegenstander, maar het is niet anders.“