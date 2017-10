Reutum geniet van 'lieveling' uit de Caraïben

Engels

Ze moesten er aanvankelijk even aan wennen. Toen Lindsay Moncherry vorig jaar december voor het eerst het trainingsveld in Reutum opliep, was hij nog een zeldzaamheid, als donkere man tussen de blanke boerenjongens. Maar inmiddels is de Caraïbische speler het lievelingetje van de club. "En voor het Engels van die jongens is het ook wel goed", knipoogt trainer Mark Wijnreder na het doelpuntloos gelijkspel tegen De Tukkers.

Oude man

Moncherry lacht na afloop breeduit. Niet eens zozeer omdat Reutum het eerste punt binnen heeft, maar vooral omdat hij, volgens intimi, altijd zo is. De aanvallende middenvelder is al 35, heeft een heel voetballeven achter de rug, maar genieten doet hij nog steeds volop. Ook in de derde klasse. "Ik ben een oude man. Hoger spelen kan niet meer. Dit is het voor mij", klinkt het tevreden.

Saint Lucia

Ooit speelde hij in de nationale onder 23-ploeg van Saint Lucia, een eiland in de Caraïbische zee, onder de rook van Martinique. Later werd hij nog kampioen met Deportivo Nacional op Aruba. Maar inmiddels vecht hij met Reutum tegen degradatie naar de vierde klasse. Hoe een leven bijzondere wendingen kan krijgen. Moncherry weet er alles van. "Hoe ik hier terecht ben gekomen? Via m'n vriendin. Of vrouw, moet ik zeggen. In december zijn we getrouwd, ze komt uit Reutum."

Nee, een voortvloeisel uit een vakantieliefde is het niet. "Ze was lerares op Sint-Maarten. Daar heb ik haar leren kennen. Vervolgens zijn we naar Aruba verhuisd. Maar uiteindelijk wilde ze graag terug naar Nederland. En nu zijn we hier."