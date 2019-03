Reutum heeft nóg een trainer nodig

Met Rob Veelers en Matthijs Kolman hoopte Reutum het seizoen af te kunnen maken. Het tweetal werd enkele weken geleden voor de spelersgroep gezet na het ontslag van Michael Dikken. De twee interim-trainers waren geen onbekenden op sportpark De Kottenbrei. Kolman (27) was al jarenlang assistent bij de derdeklasser. Hij werkte eerder drie jaar samen met de vorige oefenmeester Mark Wijnreder. Veelers (34) kent de selectie eveneens van haver tot gort. Hij speelde tot twee jaar geleden nog in het eerste elftal. Dit seizoen was hij begonnen als oefenmeester van het tweede. Veelers heeft het diploma TC 3 op zak, Kolman heeft geen papieren.