Reutum lijkt een blijvertje in de derde klasse te zijn geworden

Reutum heeft 1193 inwoners en daarvan spelen er zo'n 200 bij de plaatselijke voetbalvereniging. Toch speelt de kleine club inmiddels al voor het vijfde seizoen op rij in de derde klasse. Stijn Slaghekke is er al die jaren bij geweest en heeft wel een verklaring voor het succes van Reutum. “Dat is toch vooral het dorpsgevoel. Omdat we voor elkaar door het vuur gaan en achter elkaar blijven staan, kun je heel wat presteren. Ook als we op sommige punten wat minder kwaliteit hebben. We zijn daardoor de laatste jaren uitgegroeid tot een redelijk stabiele derdeklasser."