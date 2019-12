Reutum redt het met een hecht collectief

Enschedese scheids­rech­ter omver geduwd, speler spuwt grensrech­ter in gezicht

1 december AALTEN - Terborg-speler Furkan Yeter heeft in het uitduel met AD'69 (2-1) in de vierde klasse C de Enschedese scheidsrechter Herman Post omver geduwd. Ook spuwde hij grensrechter Erik Meinen in het gezicht.