Rick Hemmink eist hoofdrol bij spectaculaire zege HHC Hardenberg

vooruitblik amateurvoetbal Vooruitblik amateurvoetbal: Mooie derby's in de districtsbeker

8 september ENSCHEDE - De competitie komt dichter en dichterbij, over twee weken begint het nieuwe seizoen voor de amateurs vanaf de eerste klasse. Tot die tijd staan er bekerwedstrijden op het programma. De eerste speelronde zit er inmiddels op, komend weekeinde is wedstrijddag 2 en kunnen sommige ploegen zich al verzekeren van een plek in de vervolgfase van het toernooi. Zowel zaterdag als zondag staan er enkele mooie derby’s op de rol. Bekijk hier een overzicht.