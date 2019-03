Rietmolen doet mee: na degradatie nu complimenten voor ‘angsthazen’

Vrijwel wekelijks mogen Kevin Vos en Ruud Denekamp, het trainersduo van Rietmolen, complimenten in ontvangst nemen. Rietmolen pakt zeker niet wekelijks drie punten en is zelfs nog niet veilig, maar de ploeg imponeert met verzorgd voetbal. Hoe anders was dat twee seizoenen geleden, toen Rietmolen helemaal niets te zoeken had in de vierde klasse B. Het aantal punten dat over het hele seizoen werd binnengehaald, was precies op één hand te tellen. "We speelden angsthazenvoetbal en kwamen veel te kort. Een kansloos jaar", blikt doelman Jeroen Hartgerink (24) terug.