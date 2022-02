Rietmolen schiet zichzelf in de voet met rode kaart: VIOS Beltrum profiteert en wint uitduel

VIDEO Ten Hag trots op muurprint bij Bon Boys: ‘Knapper wordt het niet’

HAAKSBERGEN - Erik ten Hag heeft nu een eigen lounge die zijn naam draagt. Niet in de Johan Cruijff Arena, of de Grolsch Veste, maar in het clubhuis van de vereniging waar het voor de huidige trainer van Ajax allemaal begon: Bon. Boys in Haaksbergen.

29 januari