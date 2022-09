Rigtersbleek gaat voor de dubbel: ‘We willen dit seizoen weer kampioen worden’

Uitslagen beker amateur­voet­bal: ruime zeges Blauw Wit’66 en zaterdag­team ATC’65

ENSCHEDE - Ook woensdag en donderdag werden er wedstrijden gespeeld in de districtsbeker van het amateurvoetbal. Bekijk de uitslagen. Komend weekeinde is de derde en laatste speelronde in de poulefase.

16 september