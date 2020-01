Rigtersbleek gooit roer om: roemruchte club kiest voor zaterdagvoetbal

Rigtersbleek speelt dit jaar al met een prestatieteam in de vierde klasse van het zaterdagvoetbal. Het vlaggenschip, zondag 1, komt uit in de eerste klasse. Dat elftal verdwijnt na dit seizoen. Het ‘nieuwe Rigtersbleek’ is afhankelijk van de prestaties van de zaterdagtak. Als die ploeg niet promoveert speelt het keurkorps volgend seizoen in de vierde klasse. De club laat weten dat het in het seizoen 2023 terug wil zijn in de eerste klasse.

„Onze toekomst is zeer onzeker wanneer we blijven vasthouden aan het zondagvoetbal, gezien ook de ontwikkelingen in het land”, zegt voorzitter Sara Nijenhuis. „Met elkaar hebben we er vertrouwen in dat de stap naar de zaterdagcompetitie een goede ontwikkeling is voor onze club. We gaan niet afwachten, maar zetten nu deze stap en bereiden ons op deze wijze voor op de inmiddels al gaande ontwikkelingen.”