Rigtersbleek is voor Max Krake de perfecte tussenstap

Krake kwam deze zomer over van tweedeklasser ATC'65. "Ik wil graag ontdekken wat ik kan en daarom heb ik voor deze uitdaging gekozen. Af en toe mis ik ATC wel, omdat mijn vrienden daar allemaal spelen. Maar hier hebben we een hele leuke groep, waarin ik goed ben opgevangen."

Ambitie

DETO

Het had dit seizoen al zo kunnen zijn. Krake werd namelijk niet alleen door Rigtersbleek benaderd, maar ook door DETO en Quick. "Maar voor Quick vond ik het nu nog te vroeg. Die stap was nog te groot. DETO kwam twee maanden nadat Rigtersbleek mij had gevraagd. Toen vond ik niet dat ik het nog kon maken om daar op in te gaan. Daarnaast was trainer Otto Krabbe erg enthousiast, hij heeft me overgehaald."