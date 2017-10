Rigtersbleek wil op termijn weer naar de hoofdklasse

Professioneel

Wie sportpark Rigtersbleek bezoekt, zou zomaar eens kunnen denken dat de club uit de wijk Twekkelerveld op het hoogste amateurniveau speelt. Een prachtige tribune, een goed verzorgd complex en een professionele kleedkamer waarbij spelers van de eerste selectie hun eigen plek hebben met zelfs een eigen stoel met achternaam. Toch is Rigtersbleek dit seizoen niet actief in de derde divisie of in de hoofdklasse, maar voor het tweede seizoen op rij in de eerste klasse.

Gezonde druk

Centrale verdediger Jasper Agelink is een van de bekende gezichten en is trots dat Rigtersbleek de hoogstspelende club van Enschede is. "Je voelt altijd druk, maar dat is wel gezonde druk", meent de 30-jarige Enschedeër. "Het is een eer om bij zo'n club te mogen voetballen. Op hoofdklasseniveau zou nog mooier zijn, maar het verschil met die klasse is enorm. Daar trekken ze de portemonnee en is het heel lastig om je te handhaven. De eerste klasse is een stuk frivoler. De club heeft zeker ambitie om weer een stap omhoog te maken. Alleen kijk ik liever niet te ver vooruit. We zijn pas twee wedstrijden onderweg."

Zevende plek

'De Bleek' begon het seizoen met twee overwinningen en staat gedeeld bovenaan met Longa'30 en RKZVC. Komend weekeinde wacht een thuiswedstrijd tegen het nog puntloze Tubantia. "In deze competitie zegt dat niet zoveel - iedereen kan van iedereen winnen. Dat hebben we afgelopen seizoen wel gezien", zegt Agelink. "Vorig seizoen pakten we vier punten tegen Bemmel (de nummer 3, red.) en tegen kampioen BVC'12 speelden we een keer gelijk. Toch werden we slechts zevende."

Veel nieuwe spelers

Rigtersbleek haalde weer een hoop nieuwe spelers afgelopen jaar. Veel jonge spelers die zich bij andere clubs in de kijker hebben gespeeld. "Dat vind ik knap van de club, dat ze telkens weer de beste talenten uit de regio hier naar toe halen", zegt Agelink. "Hier lopen ook wel getalenteerde jongens in de A, maar die hebben nog tijd nodig en moeten vooral minuten maken in het tweede. Jongens als Max Krake van ATC en Max Brunninkhuis van NEO hebben al ervaring en staan er meteen."