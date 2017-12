Rik Pastoors wil afsluiten bij AD'69 met handhaving

AALTEN - Van de eerste vijf duels won nieuwkomer AD'69 er drie, maar sinds het pak slaag in de beker tegen plaatsgenoot AZSV (9-0) is alles anders voor de derdeklasser.

Rik Pastoors, aanvoerder van AD'69, weet dat zijn ploeg in een moeilijke fase zit. Maar hoe de plotselinge terugval te verklaren is? De voorstopper zoekt naar een verklaring. "Het begin was goed. Na de flater bij AZSV gaat het opeens bergafwaarts. De laatste vier duels hebben we verloren, en dik ook. 7-3 van VIOD en de laatste twee wedstrijden met 4-1."

Meekomen

De situatie is minder beroerd dan de uitslagen doen vermoeden, meent Pastoors. "Het klinkt gek, maar we spelen niet eens veel minder. De nederlagen waren terecht, maar het verschil was telkens minimaal. We krijgen vlak voor of vlak na rust een treffer tegen, maken persoonlijke fouten, missen een strafschop. We kunnen aardig meekomen, dat hebben we in de eerste wedstrijden laten zien", aldus de 29-jarige Pastoors. Een terechte opmerking, want AD stond na vijf duels spelen op de derde plek.

Plezier

Ondanks de puntloze periode, ziet Pastoors voldoende aanknopingspunten voor een omslag. "Het heeft te maken met plezier. Als je telkens op achterstand komt en wedstrijden verliest, dan raak je het plezier ook kwijt. Niet het plezier in het voetballen, maar dan is het vertrouwen even weg. We moeten vasthouden aan de eerste wedstrijden van het seizoen. Dan gaan de punten wel weer komen."

Handhaven is het enige doel voor AD. Volgens Pastoors is dat mogelijk. "Je ziet dat ploegen voetballend vaak beter zijn dan wij. Daarom moeten wij het verschil maken met inzet. Er iedere wedstrijd weer vol voor gaan. Alleen zo kunnen wij handhaving afdwingen."

"Niet om de jongens van nu te kort te doen, maar er zijn deze zomer wat spelers gestopt die belangrijk voor ons waren", vervolgt Pastoors. "Daarom zijn we ook zo blij met die punten uit de eerste wedstrijden. Die gaan we nog heel hard nodig hebben."

Laatste jaar

Of de Aaltenaren zich nou handhaven of niet: het is hoe dan ook het laatste seizoen voor Pastoors. ,,Ik heb nog plezier in het voetbal, maar dit is mijn elfde seizoen in het eerste. Bijna al mijn leeftijdsgenoten zijn gestopt, ik werk full-time en heb een gezin. Dan wil je daar op zondag ook tijd voor maken. Dus ik heb besloten om na dit seizoen te stoppen."