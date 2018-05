RKZVC en Rietmolen hopen zich bij regionale kampioenen te voegen

RKZVC kan de titel zondagmiddag in stijl pakken. De ploeg van trainer Laurens Knippenborg gaat op bezoek bij de huidige nummer twee uit de eerste klasse E: Rohda Raalte. Die ploeg heeft voor aanvang van het duel vier punten minder dan het team uit Zieuwent. Voor een kampioensfeest is RKZVC echter nog afhankelijk van concurrent Longa'30, want ook die ploeg heeft vier punten minder. Longa moet dan thuis verliezen van Heino. Een kampioenschap zou een nieuw hoofdstuk zijn in het toch al bijzondere verhaal van RKZVC, een club met slechts 350 leden. RKZVC speelde in 2016 namelijk nog in de derde klasse en kan nu de derde titel op rij pakken. De hoofdklasse lonkt...