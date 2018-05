RKZVC hoofdklasser na derde kampioenschap op rij

RKZVC ging tijdens het duel in Raalte rusten met 0-0. De ploeg van trainer Laurens Knippenborg wist dat het moest winnen en dat Longa'30 zou moeten verliezen van Heino om zondag al de titel te kunnen pakken. Vlak na rust opende Sjors Storkhorst de score voor RKZVC: 0-1. De marge werd even later verdubbeld door Jens Schutten. Rohda kwam nog terug tot 1-2, maar daar bleef het bij. Longa maakte het tegen Heino erg spannend, maar verloor in eigen huis: 2-3.