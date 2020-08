RKZVC niet in paniek na dramatische 12-2 nederlaag

Aanvoerder Michiel Krabbenborg kan een nederlaag in de voorbereiding doorgaans vrij snel verwerken, maar die van dinsdag bleef wel even hangen. Werkelijk alles zat volgens hem tegen op sportpark Groot Scholtenhagen. „Daar moeten we het vanavond (donderdag, red.) maar even met elkaar over hebben op de training. Een 12-2 nederlaag valt namelijk niet recht te praten, ook al zitten we nog in de voorbereiding.”