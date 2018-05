RKZVC-trainer Knippenborg wil in derby grote stap zetten naar derde titel op rij

Het is nog maar vijf jaar geleden dat RKZVC in competitieverband aantrad tegen clubs als Etten en MEC. De vierde klasse zijn ze in het kerkdorp Zieuwent allang ontgroeid.

Wordt zaterdagavond de clash in Lichtenvoorde gewonnen van ‘grote buurman’ Longa’30 en komen de groen-witten volgende week de uitwedstrijd tegen Rohda Raalte - de andere titelkandidaat - goed door, dan is het derde kampioenschap op een rij zo goed als zeker.

,,Longa’30 en Rohda Raalte zijn twee cruciale wedstrijden voor ons’’, zegt RKZVC-trainer Laurens Knippenborg. ,,We kunnen in twee wedstrijden een heel eind komen.’’

Complete groep

Knippenborg weet echter ook dat hij zich niet te vroeg rijk moet rekenen. ,,De voorsprong op Longa is maar één punt en Rohda Raalte heeft ook een sterke ploeg. Maar het gevoel bij ons is wel goed. We hebben de laatste twee wedstrijden tegen NEC (3-1) en De Zweef (5-2) goed gespeeld. En ik heb het voordeel dat de groep zo goed als compleet is. We hebben het hele seizoen nog geen schorsing gehad en er staat ook geen enkele speler met vier gele kaarten op scherp. En de selectie is fit. Alleen Toby Bokkers heeft een lichte blessure.’’

Knippenborg verheugt zich op het competitieslot. ,,Vorig seizoen stonden we in de tweede klasse tien punten voor op de nummer twee. Nu is het heel erg spannend. En het is helemaal bijzonder dat je juist nu tegen Longa moet spelen. Die wedstrijd leeft enorm. Ik ben blij dat er begin maart een streep door ging, want toen was het extreem koud. Nu zal er weer heel veel publiek komen.’’

Revanche?

Longa’30 zal revanche willen voor de 5-0 nederlaag, eerder dit seizoen. Knippenborg: ,,Dat verwacht ik wel. Ons voordeel kan zijn dat we de laatste seizoenen gewend zijn om onder druk te spelen en met spanning om te gaan. We zijn wel gewend wat het is om wedstrijden te moeten winnen.’’