RKZVC weer terug in kampioensrace

,,Maar dan moeten we in ieder geval de laatste drie wedstrijden winnen", zei RKZVC-trainer Laurens Knippenborg.

In Hoorn speelde RKZVC volgens Knippenborg niet best, maar was de treffer van Joey Belterman in de eerste helft voldoende voor 3 belangrijke punten. RKZVC heeft ook nog kans om de 3e periode te winnen.