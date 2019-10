Robin de Jong (23) gaat met opgefrist SVZW op prijzenjacht

Niet meer alles op de aanval bij derdeklas­ser Saasveldia

8:04 SAASVELD - Sjors Kenkhuis is bij Saasveldia regelmatig het laatste station van een geslaagde aanval. Maar het is voor de 28-jarige centrumspits niet meer zo gemakkelijk om net zoveel te scoren als in het verleden. Saasveldia speelt tegenwoordig compacter. Het is belangrijker geworden de tegenstander te belemmeren een goede aanval op te bouwen.