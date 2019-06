Robin Oude Kamphuis wijst naar de hemel na winnende treffer voor NEO

Natuurlijk was er ontlading bij NEO na de verdiende zege én promotie. Tussen de uitzinnige voetballers en de staf stond ook Robin Oude Kamphuis. De 32-jarige aanvoerder had zijn ploeg met een rake kopbal aan de winnende treffer geholpen. Voor Oude Kamphuis is het zijn meest speciale doelpunt ooit. Na de treffer rende Oude Kamphuis weg van de plek waar hij de doelman van Overwetering had verschalkt. Er was heel even een moment om alleen te zijn. Zijn vingers wezen naar boven. Daar hoog in de hemel zag moeder Birgit hoe haar zoon NEO naar de tweede klasse had gekopt.