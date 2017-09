Rode kaart verpest rentree Losser

Het zijn niet alleen uitstekende omstandigheden voor de eerste competitiewedstrijd, er gaat ook enige symboliek achter schuil. De laatste jaren is het bij het oranje-zwarte deel van Losser ook op sportief gebied zonnig. Met twee promoties achtereen klom Losser vanuit de kelder van het amateurvoetbal op naar de derde klasse. Al pakken tegen De Tukkers de spreekwoordelijke donkere wolken zich al snel samen boven sportpark Brilmansdennen. Binnen een half uur kan aanvaller Ron Naafs van Losser zich richting de kleedkamer begeven. Met geel op zak, wegens commentaar, laat Naafs zich in het strafschopgebied gemakkelijk vallen. Arbiter Kuipers ziet er een schwalbe in en slingert Naafs voor de tweede keer op de bon.

Makkelijk

"Hij ging wat makkelijk liggen", had ook Losser-trainer Niek Loohuis gezien. "Maar ik vond het vrij vroeg in de wedstrijd voor een tweede gele kaart. En ik vind dat een scheidsrechter ook best mee mag voelen met de emotie van een speler. Dat hoort er ook bij. Er mag even emotie zijn, maar daarna moet het wel klaar zijn."

Kuipers, die na een klein uur spelen Tom Schulten vervangt, krijgt daarmee niet zijn gewenste debuut in de derde klasse. De invaller is een van de spelers die twee seizoenen geleden nog met Losser actief was in de vijfde klasse. Hij kent dan ook als geen ander de ambities die de club heeft. Handhaving in de derde klasse alleen is dit seizoen niet voldoende. Losser mikt op plek in de middenmoot. "Je moet altijd ambitieus zijn", zegt de 24-jarige Kuipers. "We willen uitgroeien tot een stabiele derdeklasser, met af en toe een uitstapje naar de tweede klasse. Dat laatste hoop ik zeker nog mee te maken."