Rondje langs de kampioenen: AJC'96

ENSCHEDE - De amateurvoetballers genieten na een seizoen vol spanning en sensatie van een vakantie. Op deze plek blikken we met de kampioenverhalen uit De Twentsche Courant Tubantia nog even terug op de teams die de afgelopen tijd de hoofdprijs pakten. Vandaag: AJC'96.

Een superieur AJC’96 heeft de titel gepakt in de vierde klasse. De titel komt op het goede moment. “Volgend seizoen zou het moeilijker zijn geweest.” Kampioenswedstrijden willen nog wel eens zenuwslopend zijn. De verlossende goal laat dan lang op zich wachten. De koploper bijt zich dan de tanden stuk op een tegenstander die hevig tegenstand biedt. Maar zaterdagmiddag in Borne was daar geen sprake van.

Voorsprong

AJC’96 pakte op kinderlijk eenvoudige wijze de titel in de vierde klasse F. De club uit Losser won bij Blauwwitters met 6-0. De koploper had niets te vrezen. Blauwwitters spartelde amper tegen. Het duel was al vroegtijdig beslist. Het superieure AJC’96 stond al na elf minuten op een 2-0 voorsprong. Nog voor de rust werd de voorsprong uitgebouwd tot 4-0. In de tweede helft scoorde AJC’96 nog twee keer, waardoor de kampioensploeg met een half dozijn treffers huiswaarts keerde.

Kampioenshirts

De ontlading was er na afloop niet minder om. Er werden kampioenshirts uitgedeeld, de spelers en staf kregen een bos fraaie ruikers en er werd een nieuw spandoek ontvouwd. Met negentien overwinningen en twee gelijke spelen wordt de hegemonie onderstreept. Alleen achtervolger PW kon AJC’96 twee keer van een zege afhouden. Alle andere tegenstanders werden verslagen.

Weinig te doen

Van Blauwwitters had AJC’96 niets te duchten. De verdedigers van de thuisploeg konden niet voorkomen dat AJC’96 de ene na de andere gevaarlijke aanval opzette. Aan de andere kant van het veld stond de werkeloze Jari Klaver toe te kijken. De doelman van AJC’96 had weer eens weinig te doen. Hij werd zaterdag helemaal niet op de proef gesteld. Halverwege de eerste helft plukte hij een voorzet uit de lucht. Dat was de enige ingreep voor hem deze middag. “Zo ging het bijna het hele seizoen. Alleen tegen PW was het anders. Zes tegengoals hebben we maar geïncasseerd in deze competitie”, zegt Klaver.

Ongeslagen

Bij dat aantal zal het waarschijnlijk blijven. AJC’96 sluit de competitie volgende week af tegen Sportclub Rijssen. Die ploeg staat onderaan. Aanvaller Nick Voogtsgeerd hoopt op de laatste speeldag opnieuw te kunnen scoren. Hij was in de kampioenswedstrijd drie keer trefzeker. “We willen ongeslagen blijven”, zegt Voogtsgeerd, die het seizoen niet freewheelend wil afsluiten.

Potentie

Nog een week goed trainen en Sportclub Rijssen verslaan: dan kan er met volle tevredenheid op de competitie worden teruggekeken. Voogtsgeerd is blij is dat hij mede gestalte heeft kunnen geven aan de wederopstanding van AJC’96. “De club heeft lastige jaren gehad. Ik ben dit seizoen teruggekomen van Losser. En ik ga ook door. AJC’96 heeft een jonge groep met potentie”, vindt Voogtsgeerd.

Overstap